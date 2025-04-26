Флик: «Надо заботиться об арбитрах. Их нельзя не уважать»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал судейский скандал перед финалом Кубка Испании против «Реала».

«Не знаю, что сказать об арбитрах... Это спорт, это игра. Наша ответственность — защищать игроков. Но неправильно обсуждать это сейчас. Есть эмоции. Надо заботиться об арбитрах. Их нельзя не уважать. Все — клубы, игроки, тренеры — должны это понимать», — сказал тренер «Барселоны», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует отстранить арбитра финального матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа после публичной критики ТВ «Реала».