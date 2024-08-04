Флик: «Играть с «Реалом» всегда здорово, но это всего лишь репетиция»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в товарищеском матче во время турне по США

«Играть с «Реалом» — это всегда здорово. Мы стали лучше по сравнению с матчем против «Манчестер Сити». Мне очень понравилось, как мы играли, когда владели мячом. Ощущения очень хорошие. Это всего лишь репетиция, но мы справились очень хорошо», — сказал Флик после матча.

Команды проведут следующие матчи в американском турне 7 августа. «Барселоне» предстоит встретиться с «Миланом», а «Реалу» — с «Челси».