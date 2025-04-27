Флик стал вторым тренером после Гвардиолы, который выиграл три первых класико

«Барселона» обыграла «Реал» в финале Кубка Испании со счетом 3:2.

Для главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика победа над «сливочными» стала третьей в трех матчах. Он повторил достижение Хосепа Гвардиолы, который выиграл первые пять матчей против «Реала».

«Барселона» выиграла Кубок Испании в 32-й раз — это рекорд турнира. У «Реала» — 20 титулов.