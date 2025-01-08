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Флик — о ситуации с Ольмо и Виктором: «Их отсутствие дается команде тяжело»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг регистрации полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Как тренер, я должен говорить со всеми игроками. Отсутствие этих игроков [дается] нам тяжело. Но нам нужно двигаться дальше. Конечно, сложившаяся ситуация влияет на команду, но она также сближает нас. Нужно показать, что «Барселона» — это команда», — сказал Флик на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком» в Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось, что ла лига и королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации игроков на вторую половину сезона. 1 января «Барселона» подала заявку на новую лицензию для Ольмо и Виктора в RFEF.

8 января стало известно, что высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать на вторую часть сезона Дани Ольмо и Пау Виктора, утверждает Cadena Ser. В течение трех месяцев, пока CSD будет рассматривать дело каталонцев, футболисты смогут выступать за команду.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
Ханс Флик
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Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно заявить Ольмо и Виктора
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
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Килиан Мбаппе

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