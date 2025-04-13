Флик после победы над «Леганесом»: «Очень трудный матч»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Леганесом» (1:0) в 31-м туре ла лиги.

«Сегодня был очень трудный матч для нас. Победа в этой игре очень важна для нас. Я горжусь тем, чего моя команда добилась за последние недели и месяцы. Главное — это самоотдача. Футбол — это не что-то одно. Речь идет о работе и в нападении, и в защите», — цитирует тренера Marca.

Команда Ханса-Дитера Флика набрала 70 очков и лидирует в таблице чемпионата Испании. «Барселона» опережает идущий вторым «Реал» на 7 очков. У мадридцев есть один матч в запасе.