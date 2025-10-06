Футбол
Сегодня, 09:22

Симеоне о ничьей с «Сельтой»: «Нелегко играть в меньшинстве 60 минут, «Атлетико» приложил массу усилий»

Руслан Минаев

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Сельтой» (1:1) в 8-м туре ла лиги.

«Я очень доволен тем, что ребята приложили массу усилий, проделали огромную работу. Мы играли в меньшинстве на протяжении 60 минут, и все игроки сильно старались, поэтому я так рад. Я всегда фокусируюсь на позитиве. Положительный момент в том, что, оказавшись из-за удаления в сложной ситуации, команда здорово отреагировала. Ребята упорно трудились на поле, нелегко играть 60 минут, имея на одного игрока меньше, но их реакция была хорошей», — сказал Симеоне после игры.

«Атлетико» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В таблице ла лиги команда с 13 очками занимает седьмое место.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Сельта
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
    • «Сельта» ушла от поражения в матче с «Атлетико», мадридцы завершили игру вдесятером
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 8 7 0 1 19-9 21
    2
    		 Барселона 8 6 1 1 22-9 19
    3
    		 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
    4
    		 Бетис 8 4 3 1 13-8 15
    5
    		 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
    6
    		 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
    7
    		 Атлетико 8 3 4 1 15-10 13
    8
    		 Севилья 8 4 1 3 15-11 13
    9
    		 Эспаньол 8 3 3 2 11-11 12
    10
    		 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
    11
    		 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
    12
    		 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
    13
    		 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
    14
    		 Р. Вальекано 8 2 2 4 8-10 8
    15
    		 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
    16
    		 Сельта 8 0 6 2 7-10 6
    17
    		 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
    18
    		 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
    19
    		 Р. Сосьедад 8 1 2 5 7-12 5
    20
    		 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 2 : 1
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 0 : 2
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 2 : 1
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 2 : 1
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 3 : 1
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 3 : 1
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 4 : 1
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 1 : 2
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 0 : 1
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 1 : 1
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 9
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Карл Этта Эйонг

    Карл Этта Эйонг

    Леванте

    		 5
    П
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 5
    Рубен Варгас

    Рубен Варгас

    Севилья

    		 4
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    И К Ж
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 6 1 2
    Хосе Гайя

    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 6 1 2
    Вся статистика

