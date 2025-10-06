Симеоне о ничьей с «Сельтой»: «Нелегко играть в меньшинстве 60 минут, «Атлетико» приложил массу усилий»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Сельтой» (1:1) в 8-м туре ла лиги.

«Я очень доволен тем, что ребята приложили массу усилий, проделали огромную работу. Мы играли в меньшинстве на протяжении 60 минут, и все игроки сильно старались, поэтому я так рад. Я всегда фокусируюсь на позитиве. Положительный момент в том, что, оказавшись из-за удаления в сложной ситуации, команда здорово отреагировала. Ребята упорно трудились на поле, нелегко играть 60 минут, имея на одного игрока меньше, но их реакция была хорошей», — сказал Симеоне после игры.

«Атлетико» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В таблице ла лиги команда с 13 очками занимает седьмое место.