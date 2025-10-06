Симеоне о ничьей с «Сельтой»: «Нелегко играть в меньшинстве 60 минут, «Атлетико» приложил массу усилий»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Сельтой» (1:1) в 8-м туре ла лиги.
«Я очень доволен тем, что ребята приложили массу усилий, проделали огромную работу. Мы играли в меньшинстве на протяжении 60 минут, и все игроки сильно старались, поэтому я так рад. Я всегда фокусируюсь на позитиве. Положительный момент в том, что, оказавшись из-за удаления в сложной ситуации, команда здорово отреагировала. Ребята упорно трудились на поле, нелегко играть 60 минут, имея на одного игрока меньше, но их реакция была хорошей», — сказал Симеоне после игры.
«Атлетико» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В таблице ла лиги команда с 13 очками занимает седьмое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22-9
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|
7
|Атлетико
|8
|3
|4
|1
|15-10
|13
|
8
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15-11
|13
|
9
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
14
|Р. Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
16
|Сельта
|8
|0
|6
|2
|7-10
|6
|
17
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
18
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
19
|Р. Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|3 : 1
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|3 : 1
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|4 : 1
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 2
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 1
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Рубен Варгас
Севилья
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|6
|1
|2