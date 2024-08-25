Тренер «Атлетика» Вальверде о матче с «Барселоной»: «Флик не удивил меня планом на игру»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче второго тура ла лиги.

«Барселона» всегда остается «Барселоной», но влияние Флика уже заметно. Можно сказать, что команда играла с двумя форвардами, а Рафинья действовал в полузащите. Флик не удивил меня планом на сегодняшнюю игру. Система «Барсы» была почти такой же, как в прошлом матче с «Валенсией», — цитирует Вальверде Barca Universal.

«Атлетик» опустился на 15-ю строчку таблицы ла лиги. 28-го числа красно-белые на своем поле сыграют с «Валенсией».