Тренер «Атлетика» Вальверде о матче с «Барселоной»: «Флик не удивил меня планом на игру»
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче второго тура ла лиги.
«Барселона» всегда остается «Барселоной», но влияние Флика уже заметно. Можно сказать, что команда играла с двумя форвардами, а Рафинья действовал в полузащите. Флик не удивил меня планом на сегодняшнюю игру. Система «Барсы» была почти такой же, как в прошлом матче с «Валенсией», — цитирует Вальверде Barca Universal.
«Атлетик» опустился на 15-ю строчку таблицы ла лиги. 28-го числа красно-белые на своем поле сыграют с «Валенсией».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
9
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
16
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
18
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|2 : 1
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|0 : 1
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
|
|
Пау Кубарси
Барселона
|2
|0
|2
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