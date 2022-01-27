Траоре в пятницу пройдет медосмотр для перехода в «Барселону»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в пятницу, 28 января, пройдет медосмотр для перехода в «Барселону», сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист сейчас находится в Дубае на отдыхе с семьей, но ожидается, что он прибудет в Каталонию в ближайшие несколько часов. Траоре может подписать контракт на условиях аренды с возможностью выкупа.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил один мяч в 23 матчах за «Вулверхэмптон». Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.