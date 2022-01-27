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Траоре в пятницу пройдет медосмотр для перехода в «Барселону»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре в пятницу, 28 января, пройдет медосмотр для перехода в «Барселону», сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболист сейчас находится в Дубае на отдыхе с семьей, но ожидается, что он прибудет в Каталонию в ближайшие несколько часов. Траоре может подписать контракт на условиях аренды с возможностью выкупа.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил один мяч в 23 матчах за «Вулверхэмптон». Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-les-infos-et-rumeurs-du-27-janvier-2022_LN-202201270033.html#article_78682
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