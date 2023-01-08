Траоре прокомментировал время, проведенное в «Барселоне»

Нападающий «Вулверхэмптона» и национальной сборной Испании Адама Траоре вспомнил о времени, проведенном в «Барселоне».

«Период аренды в «Барсе» был невероятным. Я вернулся в свой родной город, увидел свою семью и друзей. Я узнал, как игроки «Барсы» готовятся к играм, об их менталитете, о том, как они ведут себя в раздевалке. Они произвели на меня впечатление», — цитирует Траоре AS.

Футболист играл за молодежный клуб каталонцев с 2004 по 2015 год, после чего ушел в «Астон Виллу». В январе 2022 года он вернулся в «Барселону» на правах аренды с правом выкупа.