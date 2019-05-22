Трансфер Де Лигта в "Барселону" может сорваться

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может не перейти в "Барселону", как сообщалось ранее, информирует sport.es. Как отмечается, переговоры складываются не совсем удачно. Кроме того, крупные предложения по покупке игрока поступили от других клубов, в частности от "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о трансфере за 74 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Он помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.