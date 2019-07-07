Тотти может все-таки попасть в "Реал". Но уже не как игрок

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти может получить должность в "Реале". Как сообщает Football Espana, мадридцы готовы предложить ему роль посла клуба.

В качестве футболиста Тотти всю карьеру провел в "Роме" (1992-2017). Мадридскому клубу неоднократно приписывали к нему интерес, сам Тотти после завершения карьеры признался, что дважды отклонял предложения "Реала".

После завершения карьеры футболиста в 2017 году Тотти занял пост директора "Ромы", который покинул в прошлом месяце из-за разногласий с руководством клуба.