16:35 | Футбол — Испания

Тотти может все-таки попасть в "Реал". Но уже не как игрок

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Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти может получить должность в "Реале". Как сообщает Football Espana, мадридцы готовы предложить ему роль посла клуба. 

В качестве футболиста Тотти всю карьеру провел в "Роме" (1992-2017). Мадридскому клубу неоднократно приписывали к нему интерес, сам Тотти после завершения карьеры признался, что дважды отклонял предложения "Реала". 

После завершения карьеры футболиста в 2017 году Тотти занял пост директора "Ромы", который покинул в прошлом месяце из-за разногласий с руководством клуба.

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