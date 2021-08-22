«Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Барселоны» Мориба
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником Илайшем Мориба, сообщает Daily Mail.
По данным источника, лондонцы ведут переговоры с агентами игрока. 18-летний футболист конфликтует с руководством «Барселоны», которая готова продать хавбека за 20 миллионов евро.
Ранее игрок отказался продлевать контракт на условиях каталонского клуба.
Ожидается, что футболист «Барселоны» будет вызван на матч квалификации ЧМ-2022 против Гвинеи-Бисау, назначенный на 1 сентября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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