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Торрейра прибыл в Испанию для перехода в «Атлетико»

12:47
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра прилетел в Испанию для завершения перехода в «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, в субботу 24-летний уругваец пройдет медосмотр для мадридского клуба. Ранее собщалось, что «Атлетико» заплатит 2 миллиона евро за аренду футболиста до конца сезона-2020/21, также у испанцев будет опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Торрейра не появлялся на поле в составе «Арсенала». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость уругвайца в 30 миллионов евро.

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