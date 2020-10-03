Торрейра прибыл в Испанию для перехода в «Атлетико»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра прилетел в Испанию для завершения перехода в «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, в субботу 24-летний уругваец пройдет медосмотр для мадридского клуба. Ранее собщалось, что «Атлетико» заплатит 2 миллиона евро за аренду футболиста до конца сезона-2020/21, также у испанцев будет опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Торрейра не появлялся на поле в составе «Арсенала». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость уругвайца в 30 миллионов евро.