Торрес будет играть за «Барселону» под номером 19

Новичок «Барселоны» Ферран Торрес определился с игровым номером. 21-летний испанец будет выступать за каталонцев под номером 19.

Дебют игрока может состояться в матче полуфинала Суперкубка против «Реала». Игра состоится в среду, 12 января, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Барселона» объявила о покупке Феррана Торреса у «Манчестер Сити» 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов. 21-летний испанец подписал контракт с сине-гранатовыми до конца сезона-2026/27.