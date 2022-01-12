Торрес будет играть за «Барселону» под номером 19
01:21
Новичок «Барселоны» Ферран Торрес определился с игровым номером. 21-летний испанец будет выступать за каталонцев под номером 19.
Дебют игрока может состояться в матче полуфинала Суперкубка против «Реала». Игра состоится в среду, 12 января, и начнется в 22.00 по московскому времени.
«Барселона» объявила о покупке Феррана Торреса у «Манчестер Сити» 28 декабря, сумма сделки составила 55 миллионов евро без учета бонусов. 21-летний испанец подписал контракт с сине-гранатовыми до конца сезона-2026/27.
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