«Торонто» и «Валенсия» претендуют на Белотти

Нападающий Андреа Белотти продолжает поиски новой команды. 1 июля футболист стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Торино».

По информации Relevo, интерес к 28-летнему итальянцу проявляют «Торонто» и «Валенсия». Приоритетом для игрока является испанская команда.

В минувшем сезоне форвард провел 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.