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Сегодня, 09:47

Тони Кросс не хочет переходить в «Баварию»

Виктория Кравченко
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не хочет продолжать карьеру в «Баварии», сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, немцы хотели бы подписать Крооса в конце текущего сезона, но он решил отказать мюнхенцам. Ранее в СМИ писали, что футболист ведет переговоры с мадридцами о продлении контракта.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил контракт 32-летнему немцу с зарплатой в 14 миллионов евро в год.

Кроос присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за команду 383 матча, забил 26 мячей и отдал 87 результативных передач. Его соглашение с мадридским клубом истекает в июне 2023 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Тони Кроос
ФК Бавария
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
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31.12 00:00
Бетис – Атлетик
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31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
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31.12 00:00
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