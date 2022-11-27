Тони Кросс не хочет переходить в «Баварию»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не хочет продолжать карьеру в «Баварии», сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, немцы хотели бы подписать Крооса в конце текущего сезона, но он решил отказать мюнхенцам. Ранее в СМИ писали, что футболист ведет переговоры с мадридцами о продлении контракта.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил контракт 32-летнему немцу с зарплатой в 14 миллионов евро в год.

Кроос присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за команду 383 матча, забил 26 мячей и отдал 87 результативных передач. Его соглашение с мадридским клубом истекает в июне 2023 года.