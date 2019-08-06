Тони Кроос: "Зидан вернулся, когда все было потеряно"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос считает, что мадридский клуб сможет вернуться на вершину европейского футбола. По его мнению, этому поможет возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера.

– Зидан постоянно стремится совершенствоваться, – цитирует AS Крооса. – Он все время думает о развитии. Мы хотим играть более стабильно на высоком уровне. Это ключевой момент. Все из него развивается. Это позволит бороться за титулы. Мельчайшие детали имеют решающее значение. Зидан добился многого, поэтому его последователям было тяжело. Когда Зидан вернулся, показалось, словно он и не уходил. Хотя ситуация была уже совсем другой. Зидан вернулся в сложное время, когда все было потеряно.