Тони Кроос: «Собираюсь провести еще 3 года в «Реале». Вряд ли соглашусь потом играть в Англии»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился планами на будущее.

— Я точно планирую провести ближайшие три года в «Реале», поскольку у меня контракт, — приводит Eurosport слова Крооса. — Хочу ли я поиграть в АПЛ? Получается, когда контракт закончится, мне будет 33. Это отличный возраст для того, чтобы задать себе вопрос: «Как я чувствую себя физически, есть ли мотивация, хочу ли я продолжать?». Если все сходится, то можно сказать себе: «Хорошо, давай попробуем еще один год поиграть тут, потому что ты чувствуешь, что достаточно хорош и хочешь этого». Не исключаю, что такое может произойти со мной, но мне трудно представить, что я соглашусь на переезд в Англию в 33 года. Местный чемпионат очень требователен к физическим показателям.

На счету Крооса 5 голов и 9 результативных передач в 33 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20.