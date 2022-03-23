Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал первые минуты после матча чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4). Немец признался, что команда тяжело перенесла поражение от блаугранас.

«После матча появился врач и сказал, что я должен пройти допинг-контроль. Пике и Жорди Альба тоже были там. Мы не разговаривали. Мы с Винисиусом были неудачниками. Было очень горько. После первого пропущенного мяча игра проходила только на одной стороне, это разочаровало. Мы не показали своей силы до самого конца. Тот вечер нужно забыть. Мы были бандой неудачников», — цитирует Крооса Sport.es.

После 29 туров ла лиги «Реал» набрал 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Барселона» с 54 баллами располагается на третьей позиции и имеет одну встречу в запасе.