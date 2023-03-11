Тони Кроос провел 400 матчей в составе «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос провел 400 матчей за мадридский клуб, сообщает Opta.

33-летний немец вышел в стартовом составе сливочных в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Кроос стал шестым легионером с таким результатом. Больше матчей среди иностранных игроков провели только Карим Бензема (632), Марсело (546), Роберто Карлос (527), Лука Модрич (471) и Криштиану Роналду (438).

Полузащитник выступает за «Реал» с 2014 года. В составе мадридского клуба Кроос забил 27 голов и сделал 87 результативных передач.