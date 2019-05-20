Полузащитник Тони Кроос продлил контракт с "Реалом", сообщает официальный сайт мадридского клуба. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Предыдущий контракт действовал до лета 2022-го. В текущем сезоне 29-летний немец провел 43 матча в составе "Реала", забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Кроос перешел в мадридский клуб из "Баварии" летом 2014-го за 25 миллионов евро. Стал чемпионом ла лиги (2016/17) и обладателем Суперкубка Испании (2017/18). Трижды завоевал кубок Лиги чемпионов (15/16, 16/17 и 17/18).

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 80 миллионов евро.