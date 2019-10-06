Тони Кроос получил травму приводящей мышцы

Полузащитник «Реала» Тони Кроос в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (4:2) получил травму приводящей мышцы на левой ноге, информирует сайт клуба. Сроки восстановления 29-летнего немца станут известны позже.

В этом сезоне Кроос провел 8 матчей в чемпионате Испании в которых забил один гол и отдал 1 голевую передачу. Также на его счету 2 матча в Лиге чемпионов и одна голевая передача.

В составе «Реала» уже шесть травмированных. Помимо Крооса, это Ферлан Менди, Начо Фернандес, Марсело, Тибо Куртуа и Марко Асенсио.