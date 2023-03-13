Тони Кроос может покинуть «Реал» в случае прихода Беллингема

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может отказаться от продления контракта, если клуб подпишет полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», сообщает AS.

33-летний немец опасается, что после прихода англичанина его игровое время сократится до минимума, поэтому он может покинуть клуб после завершения контракта в конце сезона.

В активе Крооса 20 матчей в текущем розыгрыше ла лиги, 2 гола и 3 результативные передачи. За «Реал» он играет с 2014 года.