Тони Кроос: «Если бундеслига не сможет доиграть сезон, то кто тогда сможет?»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался по поводу возобновления сезона в бундеслиге.

— В Испании сложилось мнение, что, если Германия не возобновит чемпионат, то ни у кого не получится это сделать, — цитирует Kicker Крооса. — Впечатляет, как в Германии ведут борьбу с коронавирусом. Если бундеслига не сможет завершить сезон, то кто тогда сможет?

Сезон-2019/20 в бундеслиге, ранее прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновляется 16 мая.

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