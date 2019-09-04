Томас Гравесен: «Сначала подумал, что меня приглашают не в «Реал», а в «Атлетико»

Экс-полузащитник «Реала» Томас Гравесен в интервью Marca рассказал, какие обстоятельства предшествовали его переходу в «Королевский клуб» в 2005-м году.

— Я был в кино с братом, когда мой агент позвонил мне, — вспомнил Гравесен. — Я вышел из кинотеатра на разговор, после чего агент спросил меня: «Что ты думаешь о Мадриде?». Я подумал, что он имел ввиду «Атлетико», поэтому ответил отказом и сказал, что меня все устраивает и в «Эвертоне». Тогда он уточнил: «Реал». Трансфер прошел очень быстро. Они нуждались в опорнике и очень быстро договорились с «Эвертоном» и Дэвидом Мойесом.

В мадридской команде Гравесен провел два года и сыграл 35 матчей в чемпионате Испании.