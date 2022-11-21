Тома Менье может стать игроком «Барселоны»

«Барселона» хочет купить игрока дортмундской «Боруссии» Тома Менье в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, руководство клуба хотело видеть в команде 31-летнего бельгийца ещё минувшим летом, однако тогда сделку осуществить не удалось. Контракт Менье с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 6,5 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 14 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.