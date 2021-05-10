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Тома Лемар повредил бедро в матче с «Барселоной»

12:58
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Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар получил травму в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:0).

В первом тайме игры футболист получил травму и был заменен на 14-й минуте. После обследования у француза была диагностирована травма левого бедра. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление.

В текущем сезоне 25-летний Лемар участвовал в 27 матчах ла лиги, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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