Тибо Куртуа: «Соперники нервничают, когда я прихожу на подачу угловых»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своем участии в голевой атаке в конце матча чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1). Бельгиец пошел в компенсированное время на подачу углового и смог пробить головой, после чего мяч в суматохе в ворота отправил Карим Бензема.

— Я воспользовался своим ростом на угловом, — цитирует Marca Куртуа. — Я ростом два метра, поэтому соперник нервничает, когда я прихожу на угловые. Хорошо видел подачу, которая шла на меня, и смог подстроиться. Потом мяч отскочил к Бензема, который и забил.