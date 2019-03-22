Тибо Куртуа: "Считаю себя одним из лучших, хотя испанская пресса хочет меня убить"

Голкипер "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа признался, что считает себя одним из лучших футболистов, информирует Marca. 26-летний вратарь допустил результативную ошибку в стартовом матче против России (3:1) отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

– Считаю себя одним из лучших, хотя испанская пресса хочет меня убить. Чувствую себя очень сильным, я совершенно спокоен, потому что хорошо тренируюсь и хорошо играю. В матче против России Черышев толкнул меня локтем, поэтому я не смог остановить мяч. Это маленькая ошибка, которая случается в жизни вратаря, – цитирует Куртуа Marca.

Все о футболе – здесь