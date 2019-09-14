Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Тибо Куртуа: «Разозлился на Азара за игру пяткой»

17:55
Теги:

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после окончания матча 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:2) высказал свое мнение о дебюте полузащитника Эдена Азара в составе «сливочных».

— Я разозлился на Азара пару раз из-за игры пяткой, когда он терял мяч. Но он способен создать много опасности, — цитирует Куртуа Marca.

Зато Эден показал, на что способен, когда чуть не забил. Он уверенно работает с мячом.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир