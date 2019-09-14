Тибо Куртуа: «Разозлился на Азара за игру пяткой»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после окончания матча 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:2) высказал свое мнение о дебюте полузащитника Эдена Азара в составе «сливочных».

— Я разозлился на Азара пару раз из-за игры пяткой, когда он терял мяч. Но он способен создать много опасности, — цитирует Куртуа Marca.

Зато Эден показал, на что способен, когда чуть не забил. Он уверенно работает с мячом.

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