Тибо Куртуа: «Однажды мне подарили футболку Касильяса. С того момента я мечтал оказаться в «Реале»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о выступлении за мадридский клуб.

— Я хочу выиграть все, в этом году мы боремся за все возможные трофеи, — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба. — Мы уже выиграли один и в среду хотим продвинуться в Кубке Испании. В конце февраля нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов против могущественного противника. Мы очень рады продолжить борьбу.

Первые воспоминания о «Реале» — это первые матчи Икера Касильяса. Ты видишь его, будучи ребенком, и начинаешь следить за «Реалом».