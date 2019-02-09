Тибо Куртуа: "Меня не волнует, что фанаты "Атлетико" сделали с моей табличкой"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа признался, что не переживает по поводу того, что болельщики "Атлетико" сделали с его именной табличкой около стадиона "Ванда Метрополитано". Фанаты красно-белых положили на нее пивные банки, а затем забросали 26-летнего бельгийца игрушечными крысами во время мадридского дерби, которое закончилось победой "сливочных" со счетом 3:1.

- Мы провели хороший матч и заслужили победу, - приводит слова Куртуа El Chiringuito TV. - Нужно продолжать в том же духе и ждать осечек конкурентов. Было важно обойти "Атлетико" в турнирной таблице. Теперь будем надеяться на то, что "Барселона" потеряет очки.

Я не видел, что болельщики сделали с моей табличкой. Меня это не волнует. Я с огромным уважением отношусь к "Атлетико".

"Реал" набрал 45 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. "Атлетико" с 44 баллами занимает 3-ю строчку.

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