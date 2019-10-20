Тибо Куртуа: «Кроме гола, у «Мальорки» моментов не было»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Мальорки» (0:1) в 9-м туре чемпионата Испании. Мадридцы потерпели первое поражение в сезоне.

— Это была та «Мальорка», которую мы ожидали увидеть, — цитирует голкипера Marca. — Нас предупреждали, что соперник будет играть максимально интенсивно. У нас были моменты, но нам не хватало последнего паса. Больше моментов у соперника не было. Обидно, тут надо побеждать.

Не думаю, что разговоры о класико на этой неделе как-то повлияли на нас, впереди у нас была эта игра, затем «Галатасарай», мы почти все играли в составе сборных, так что у нас не было много времени, чтобы волноваться об этом.

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