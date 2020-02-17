Тибо Куртуа: «Игра оказалась сложной из-за гола Смолова

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2). Первый гол он пропустил после удара Федора Смолова.

— Я очень разочарован, потому что подобные потери очков могут отразиться на чемпионском титуле, — приводит слова Тибо El Chiringuito TV. — Игра оказалась сложной из-за гола Смолова в начале матча. «Сельта» защищалась всей командой. Во втором тайме мы вышли вперед, но пропустили необязательный гол. Соперник тоже продемонстрировал класс.