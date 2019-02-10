Тибо Куртуа: "Фанаты "Атлетико", которых я встречаю на улице, желают мне всего наилучшего"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о своем отношении к "Атлетико"​, собщает Marca.

Напомним, что в матче 23-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Атлетико" (3:1) фанаты "матрасников" забросали Куртуа плюшевыми крысами. 26-летний бельгиец выступал под руководством Диего Симеоне​ с 2011 по 2014 год.

– Я играл в "Атлетико" три года, это никак не стереть из памяти. Испытываю максимальное уважение к "матрасникам". Люди уважают меня, а фанаты "Атлетико", которых я встречаю на улице, желают мне всего наилучшего, – цитирует Куртуа Marca.

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