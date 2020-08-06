The Times: Бэйл уверен, что больше не сыграет за «Реал» при Зидане

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл уверен, что больше не сыграет за клуб при нынешнем главном тренере Зинедине Зидане, утверждает The Times.

При этом форвард не намерен искать другую команду, поскольку никто не сможет повторить ту зарплату, которую он получает в «Реале».

Ранее мадридский клуб опубликовал заявку на игру Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и Бэйл не включен в нее. При этом он не травмирован и тренировался с командой.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первой игре «Сити» победил 2:1.