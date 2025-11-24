The Athletic: Винисиус не хочет продлевать контракт с «Реалом» из-за сложных отношений с Алонсо

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не планирует продлевать контракт с клубом из-за сложных отношений с главным тренером Хаби Алонсо, сообщает The Athletic.

Об этом бразилец сообщил президенту «сливочных» Флорентино Пересу во время встречи в конце октября. Во время беседы Винисиус извинился за бурную реакцию на замену в матче 10-го тура Ла лиги против «Барселоны» (2:1). Отмечается, тогда форвард дал понять, что пока не хочет продлевать соглашение. По данным источника, сейчас ситуация не изменилась.

Контракт 25-летнего бразильца с «Реалом» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. В сезоне-2025/26 Винисиус провел за «Реал» 17 матчей, забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса.