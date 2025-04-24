The Athletic: Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на уровне Роналду

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение мадридского клуба о продлении контракта с годовой зарплатой в диапазоне от 15 до 20 миллионов евро, сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний футболист хочет зарабатывать на уровне экс-форварда «сливочных» Криштиану Роналду, оклад которого в «Реале» составлял 30 миллионов евро в год.

Отмечается, что мадридцы рассчитывают сохранить Винисиуса до 2030 года. При этом представители нападающего не беспокоятся по поводу отсутствия прогресса в переговорах, поскольку убеждены, что с каждым трансферным окном позиция футболиста в диалоге с клубом будет только усиливаться.

10 апреля сообщалось, что Винисиус отклонил предложение из Саудовской Аравии, так как не был заинтересован в долгосрочном контракте. Саудовцы предлагали ему пятилетнее соглашение на один миллиард евро.

Бразилец с 2018 года выступает за «сливочных». Вместе с мадридской командой он трижды выигрывал чемпионат Испании, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.