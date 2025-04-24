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The Athletic: Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на уровне Роналду

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение мадридского клуба о продлении контракта с годовой зарплатой в диапазоне от 15 до 20 миллионов евро, сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний футболист хочет зарабатывать на уровне экс-форварда «сливочных» Криштиану Роналду, оклад которого в «Реале» составлял 30 миллионов евро в год.

Отмечается, что мадридцы рассчитывают сохранить Винисиуса до 2030 года. При этом представители нападающего не беспокоятся по поводу отсутствия прогресса в переговорах, поскольку убеждены, что с каждым трансферным окном позиция футболиста в диалоге с клубом будет только усиливаться.

10 апреля сообщалось, что Винисиус отклонил предложение из Саудовской Аравии, так как не был заинтересован в долгосрочном контракте. Саудовцы предлагали ему пятилетнее соглашение на один миллиард евро.

Бразилец с 2018 года выступает за «сливочных». Вместе с мадридской командой он трижды выигрывал чемпионат Испании, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Винисиус Жуниор
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
9
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
17
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 3 : 0
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 1 : 0
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 0 : 1
24.04 20:00
Леганес – Жирона
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Осасуна – Севилья
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24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
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Барселона

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

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Осасуна

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П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
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Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
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Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
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