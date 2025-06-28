The Athletic: Винисиус далек от продления контракта с «Реалом»

Представители нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора опровергли информацию о том, что футболист достиг договоренности с мадридской командой о продлении контракта, сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний бразилец выдвигает «сливочным» условия в виде заработной платы в размере около 30 миллионов евро в год с учетом «неслыханного» для «Реала» бонуса за пролонгацию контракта.

Ранее форвард убрал принадлежность к испанскому клубу в профиле в соцсети из-за возможной критики после ничьей с «Аль-Хилялем» (1:1) в матче клубного чемпионата мира-2025.

Винисиус выступает за команду из Мадрида с 2018 года. Всего он провел 319 матчей за «Реал», в которых забил 106 голов и сделал 83 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.