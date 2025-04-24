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Сегодня, 21:22

The Athletic: «Реал» может приобрести Холанна

Камила Абдурахманова
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

«Реал» попытается приобрести нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлина Холанна в случае ухода бразильского форварда Винисиуса Жуниора, сообщает The Athletic.

Винисиус связан с «Реалом» контрактом до июня 2027 года. Стороны уже несколько месяцев ведут переговоры о продлении сотрудничества до 2030 года. Источник на тренировочной базе «Реала» сообщил изданию, что в начале сезона он разговаривал с Винисиусом, и тот признался, что предложение из Саудовской Аравии было для него очень привлекательным.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» предложил Винисиусу годовую зарплату в размере 15-20 миллионов евро, но футболист отклонил это предложение. Форвард хочет контракт, близкий к тому, который в свое время заключил с «Реалом» Криштиану Роналду, — около 30 миллионов евро в год, а также различные бонусы, включая подписной бонус.

На протяжении двух месяцев официальных переговоров между сторонами не было, но в последнее время контакты участились. Испанские СМИ сообщили, что Винисиус близок к продлению соглашения.

The Athletic со ссылкой на несколько источников в «Реале» пишет, что если Винисиус все же уйдет, то ключевой трансферной целью президента клуба Флорентино Переса станет Холанн. Ранее «Реал» уже пытался приобрести норвежца перед его переходом из «Боруссии» в «Манчестер Сити» в 2022 году.

24-летний Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. За это время он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе сливочных. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

24-летний Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Вместе с клубом норвежец дважды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.

Винисиус Жуниор
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
9
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
17
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 3 : 0
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 1 : 0
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 0 : 1
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 - : -
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 - : -
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
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Барселона

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

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Осасуна

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П
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Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

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