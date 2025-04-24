The Athletic: «Реал» может приобрести Холанна

«Реал» попытается приобрести нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлина Холанна в случае ухода бразильского форварда Винисиуса Жуниора, сообщает The Athletic.

Винисиус связан с «Реалом» контрактом до июня 2027 года. Стороны уже несколько месяцев ведут переговоры о продлении сотрудничества до 2030 года. Источник на тренировочной базе «Реала» сообщил изданию, что в начале сезона он разговаривал с Винисиусом, и тот признался, что предложение из Саудовской Аравии было для него очень привлекательным.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» предложил Винисиусу годовую зарплату в размере 15-20 миллионов евро, но футболист отклонил это предложение. Форвард хочет контракт, близкий к тому, который в свое время заключил с «Реалом» Криштиану Роналду, — около 30 миллионов евро в год, а также различные бонусы, включая подписной бонус.

На протяжении двух месяцев официальных переговоров между сторонами не было, но в последнее время контакты участились. Испанские СМИ сообщили, что Винисиус близок к продлению соглашения.

The Athletic со ссылкой на несколько источников в «Реале» пишет, что если Винисиус все же уйдет, то ключевой трансферной целью президента клуба Флорентино Переса станет Холанн. Ранее «Реал» уже пытался приобрести норвежца перед его переходом из «Боруссии» в «Манчестер Сити» в 2022 году.

24-летний Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. За это время он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе сливочных. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

24-летний Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Вместе с клубом норвежец дважды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.