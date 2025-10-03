Тейлор Свифт упомянула «Реал» в своей новой песне

Американская певица Тейлор Свифт представила свой новый студийный альбом The Life of a Showgirl, в одной из песен которого упоминается «Реал».

В тексте композиции «Wi$h Li$t» есть такая строчка: «Они хотят контракт с мадридским «Реалом».

В июне 2025 года УЕФА опубликовал обновленную таблицу коэффициентов после окончания розыгрыша Лиги чемпионов. Перед сезоном-2025/26 на первом месте был «Реал».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мадридская команда занимает второе место в таблице общего этапа, одержав в 2 матчах 2 победы.

На клубном чемпионате мира-2025 в США «Реал» проиграл «ПСЖ» в полуфинале (0:4).