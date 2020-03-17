Тест Флоренци на коронавирус дал отрицательный результат

Полузащитник «Валенсии» Алессандро Флоренци не болен коронавирусом. Его анализы дали негативный результат, сообщает Corriere dello Sport. Теперь футболист может покинуть карантин и вернуться к семье.

Известно, что в «Валенсии» 5 зараженных: речь о футболистах Эльякиме Мангала, Эсекиэле Гарае и Хосе Гайя, а также о тренере Пако Камарасе и враче Хуане Альяге. Отец Дениса Черышева Дмитрий сообщил «СЭ», что у его сына, также выступающего за «летучих мышей», не выявлен коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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