Тьерри Анри может сменить Кумана в «Барселоне»

Экс-игрок «Барселоны», помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри может возглавить каталонский клуб в случае отставки Роналда Кумана.

По данным Mundo Deportivo, «Барса» уже рассматривала кандидатуру Анри в 2017 году, когда команду в итоге возглавил Эрнесто Вальверде.

Руководство каталонцев хочет, чтобы «Барсу» возглавил кто-то из бывших игроков клуба. Рассматриваются Анри и Хави.

22 сентября Куман произнес речь, в которой попросил проявить терпение и заявил, что сезон станет успешным, если сине-гранатовые завершат чемпионат Испании на высокой позиции.