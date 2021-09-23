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Тьерри Анри может сменить Кумана в «Барселоне»

10:53
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Экс-игрок «Барселоны», помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри может возглавить каталонский клуб в случае отставки Роналда Кумана.

По данным Mundo Deportivo, «Барса» уже рассматривала кандидатуру Анри в 2017 году, когда команду в итоге возглавил Эрнесто Вальверде.

Руководство каталонцев хочет, чтобы «Барсу» возглавил кто-то из бывших игроков клуба. Рассматриваются Анри и Хави.

22 сентября Куман произнес речь, в которой попросил проявить терпение и заявил, что сезон станет успешным, если сине-гранатовые завершат чемпионат Испании на высокой позиции.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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