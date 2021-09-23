Тьерри Анри может сменить Кумана в «Барселоне»
10:53
Экс-игрок «Барселоны», помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри может возглавить каталонский клуб в случае отставки Роналда Кумана.
По данным Mundo Deportivo, «Барса» уже рассматривала кандидатуру Анри в 2017 году, когда команду в итоге возглавил Эрнесто Вальверде.
Руководство каталонцев хочет, чтобы «Барсу» возглавил кто-то из бывших игроков клуба. Рассматриваются Анри и Хави.
22 сентября Куман произнес речь, в которой попросил проявить терпение и заявил, что сезон станет успешным, если сине-гранатовые завершат чемпионат Испании на высокой позиции.
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