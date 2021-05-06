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Тер Штеген высказался о возможном переходе Холанна в «Барселону»

16:58
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в каталонский клуб.

«Стиль игры Эрлина и его умение забивать голы впечатляет. Впечатляет, когда видишь, как он бежит через все поле изо всех сил и бьет со всей мощи по воротам. Это чистейшая воля, нельзя это натренировать. Холанн сделает лучше любую команду в мире, но это еще не значит, что он не останется в Дортмунде. «Боруссия» — хороший клуб, который проделывает отличную работу в последние годы. Почему не остаться еще на год? Это точно не станет шагом назад. Если он уйдет, то команда, в которой он окажется, получит шикарного форварда на ближайшие 10 лет», — приводит Sport1 слова тер Штегена.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 38 матчей за «Боруссию», на его счету 37 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего норвежца в 110 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/internationaler-fussball/la-liga/2021/05/marc-andre-ter-stegen-vom-fc-barcelona-im-interview-messi-ist-das-maximum?utm_source=sharing_platform&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_app

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