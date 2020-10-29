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Тер Штеген вернулся к тренировкам в общей группе «Барсы». Он не играл после 2:8 от «Баварии»

23:14
Марк-Андре тер Штеген. Фото ФК "Барселона"
Марк-Андре тер Штеген. Фото ФК "Барселона"
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Вратарь Марк-Андре тер Штеген провел тренировку в общей группе «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба. Голкипер не выходил на поле после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) 14 августа.

Позднее голкипер перенес операцию на колене и еще не выходил на поле. В нынешнем сезоне ворота команды защищает бразилец Нету.

Также неполную тренировку с командой провел защитник Самюэль Юмтити.

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