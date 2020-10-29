Тер Штеген вернулся к тренировкам в общей группе «Барсы». Он не играл после 2:8 от «Баварии»

Вратарь Марк-Андре тер Штеген провел тренировку в общей группе «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба. Голкипер не выходил на поле после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) 14 августа.

Позднее голкипер перенес операцию на колене и еще не выходил на поле. В нынешнем сезоне ворота команды защищает бразилец Нету.

Также неполную тренировку с командой провел защитник Самюэль Юмтити.