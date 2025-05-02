Тер Штеген сыграет за «Барселону» впервые с сентября 2024 года
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген выйдет в стартовом составе команды в матче с «Вальядолидом» в 34-м туре ла лиги, сообщил главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик.
«Барселона» на выезде сыграет с «Вальядолидом» в субботу, 3 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.
«Да, конечно, Тер Штеген вернется завтра», — заявил Флик на пресс-конференции.
При этом главный тренер «Барселоны» добавил, что затем место в воротах может вновь вернуть Войцех Щенсны, а Тер Штеген завершит сезон на скамейке запасных.
33-летний немец восстановился после травмы колена. В последний раз голкипер выходил на поле в сентябре 2024 года.
