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Сегодня, 17:51

Тер Штеген стал новым четвертым капитаном «Барселоны»

Мария Гусева
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«Барселона» на официальном сайте сообщила о том, что голкипер Марк-Андре тер Штеген назначен новым четвертым капитаном каталонского клуба.

На данный момент капитанами «Барселоны» являются полузащитник Серхио Бускетс, защитники Серхи Роберто и Жорди Альба. Четвертым капитаном был Жерар Пике, который в ноябре завершил спортивную карьеру.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. Срок действующего контракта 30-летнего немца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне тер Штеген провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, пропустил 15 голов и 11 раз сыграл на ноль.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2998883/ter-stegen-becomes-new-fourth-captain
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
14
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

 12 2 2
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 7 2 1
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