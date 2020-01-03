Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Тер Штеген рискует пропустить Суперкубок Испании

20:32
Теги:

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рискует пропустить матч Суперкубка Испании против «Атлетико», сообщает Diario Sport. Немецкий голкипер испытывает проблемы с коленом. По словам Эрнесто Вальверде, речи об операции пока не идет.

— Он испытывает проблемы, и мы понимаем, что он пока недоступен, — сказал Вальверде. — Он не сыграет с «Эспаньолом», и ему будет сложно восстановитсья к Суперкубку. Мы пока не обсуждали операцию.

«Барселона» встретится с «Эспаньолом» 4 января, а 9 января проведет игру за Суперкубок.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир