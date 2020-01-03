Тер Штеген рискует пропустить Суперкубок Испании

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рискует пропустить матч Суперкубка Испании против «Атлетико», сообщает Diario Sport. Немецкий голкипер испытывает проблемы с коленом. По словам Эрнесто Вальверде, речи об операции пока не идет.

— Он испытывает проблемы, и мы понимаем, что он пока недоступен, — сказал Вальверде. — Он не сыграет с «Эспаньолом», и ему будет сложно восстановитсья к Суперкубку. Мы пока не обсуждали операцию.

«Барселона» встретится с «Эспаньолом» 4 января, а 9 января проведет игру за Суперкубок.