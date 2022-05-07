Тер Штеген пропустит матч «Барселоны» с «Бетисом» из-за травмы

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит матч 35-го тура чемпионата Испании против «Бетиса», сообщает пресс-служба каталонцев.

30-летний немец получил травму подколенного сухожилия и не попал в заявку на игру. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

В сезоне-2021/22 тер Штеген принял участие в 45 матчах и пропустил 54 гола, отыграв 14 встреч на ноль.

Матч «Бетис» — «Барселона» пройдет сегодня, 7 мая. Начало — в 22.00 (мск).