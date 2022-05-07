Тер Штеген пропустит матч «Барселоны» с «Бетисом» из-за травмы
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит матч 35-го тура чемпионата Испании против «Бетиса», сообщает пресс-служба каталонцев.
30-летний немец получил травму подколенного сухожилия и не попал в заявку на игру. Сроки восстановления футболиста не уточняются.
В сезоне-2021/22 тер Штеген принял участие в 45 матчах и пропустил 54 гола, отыграв 14 встреч на ноль.
Матч «Бетис» — «Барселона» пройдет сегодня, 7 мая. Начало — в 22.00 (мск).
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|И
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|+/-
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|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|34
|17
|7
|10
|56-38
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
Результаты / календарь
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35 тур
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37 тур
38 тур
|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|2 : 1
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|23
|1
|7
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