Тер Штеген признался, что редко смотрит футбол и плохо разбирается в нем

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что редко смотрит футбол.

— Люди смеются, когда я говорю им, что плохо разбираюсь в футболе, — цитирует немца El Pais. — Я смотрю мало футбола, кроме случаев, когда есть действительно хорошие матчи или когда там играет мой друг. Иногда у меня спрашивают об игроке, а я понятия не имею, кто это. Я лучше помню их манеру игры и то. как они двигаются по полю, чем фамилии соперников. Моя жена — архитектор, мы много говорим о ее профессии. Это то, что люди не видят, но это является частью повседневной жизни. Мы с ней больше говорим об архитектуре, чем о футболе.

27-летний Марк-Андре тер Штеген в текущем сезоне провел 34 матча за «Барсу», пропустил 34 мяча и 11 раз отыграл «на ноль».